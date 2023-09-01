Губернатор Псковской области заявил о появлении неопознанного объекта в небе

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; Telegram / Михаил Ведерников / MV_007_Pskov; 5-tv.ru

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Были приняты меры по его нейтрализации.

В ночь на 1 сентября в небе над микрорайоном Кресты Псковской области был зафиксирован неопознанный объект, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — сообщил он, отметив, что на земле никаких последствий нет.

Были приняты меры по нейтрализации этого объекта. Соответсвующее видео губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее, 5-tv.ru, Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО.