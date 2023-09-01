На Украине ликвидировали британского наемника

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Известно, что погибшим является 22-летний студент.

На Украине был ликвидирован британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на родственников погибшего.

Журналисты отметили, что у 22-летнего студента не было военного опыта. Однако его зачислили в отряд под названием «Темные ангелы».

«Сэм Ньюи был членом иностранного добровольческого отряда, известного как „Темные ангелы“. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», — говорится в публикации.

Вооруженное формирование «Темные ангелы» было создано британским 36-летним парашютистом из Манчестера Дэниелом Берком. В середине августа наемник пропал без вести.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 47-я бригада ВСУ была почти полностью уничтожена после российского удара по месту дислокации. Точное количество ликвидированных боевиков не уточняется.