Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
Виктория Алакоз 16 0
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Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Попытка Киева совершить атаку была пресечена около восьми часов вечера.
В небе над Брянской областью системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА была пресечена около восьми часов вечера по московскому времени.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, еще один украинский беспилотник был сбит над Брянской областью днем 31 августа.