🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день можно описать коротко — гармония во всем. Но на что стоит обратить внимание представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 сентября, все будет идти в размеренном темпе. Никакой суеты и спешки. Вполне вероятно, что появится больше времени на личные дела. И если вдруг вы захотите подольше поваляться в кровати, то без зазрения совести позвольте себе это! Просто грамотно распланируйте все дела — начните с самого важного.

♈ Овны

Полнолуние активирует вашего внутреннего мистика и рассказчика. У вас есть настроение смотреть на Луну, читать стихи, сочинять музыку и слушать пение птиц. Подумайте об этом, как об идеальном времени, чтобы собраться с близкими, Овны! Более того, сейчас все способствует исполнению ваших желаний. Вы вступаете в квантовое поле чудес!

Космический совет: ваши желания исполнятся самым неожиданным образом.

♉ Тельцы

Но помогает ли вам то, чем вы занимаетесь, развиваться и становиться наиболее лучшей версией себя? Соответствует ли это вашей системе ценностей? Тельцы, пришло время нажать на «паузу» и глубоко погрузиться в свое подсознание. Пришло время прислушаться к тому, что говорит вам внутренний голос. Процесс создания той жизни, которую вы всегда желали для себя, потребует от вас устранения того, что больше вам не резонирует. У вас есть сила и стойкость, чтобы сломать старые стереотипы!

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♊ Близнецы

Сделайте себе одолжение, Близнецы, снимите розовые очки. Выход из этого пространства может вызвать временный дискомфорт, и это нормально. Поверьте, что ваше высшее «Я» располагает силами для этого процесса. Вселенная подскажет, кто в вашем окружении является настоящим другом. Разрешите себе опереться в трудные минуты на тех, в ком вы не сомневаетесь.

Космический совет: обращайте внимание на знаки судьбы.

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♋ Раки

Сегодня, вероятно, вы чувствуете себя будто в тюрьме — в плену собственных страхов и запретов. Как выбраться из этого состояния? Начните с осознания внутренних убеждений, которые мешают вам проявить себя как наиболее лучшую версию. Энергии Полнолуния помогут вам освободиться от того, что больше не приносит вам пользы. Но никаких поспешных решений!

Космический совет: скажите «нет» своим страхам.

♌ Львы

С течением времени все меняется и трансформируется, включая наши межличностные отношения. Вместо того чтобы держаться за представление о том, какими были близкими в тот или иной период, примите их настоящую версию. Более того, некоторые Львы, возможно, подумывают о переезде или ремонте квартиры. Однако не спешите приступать к делу. Тщательно обдумайте план действий.

Космический совет: принимайте людей такими, какие они есть.

♍ Девы

Но приносит ли ваша деятельность достаточно средств, Девы? Пришло время прекратить совершать «благотворительные акции» (если только это на самом деле не благотворительные акции), поднять свои стандарты, вспомнить о своей силе и просить о том, чего вы заслуживаете. Если ваши финансы по-прежнему вызывают беспокойство, подумайте о подработке. Секрет вашего счастья? Вкладывайте свое время и энергию в то, что удовлетворяет ваши творческие порывы и пробуждает песню вашей души.

Космический совет: знайте себе цену.

♎ Весы

Вселенная советует Весам несколько ритуалов, которые можно практиковать, пока идет Полнолуние. Итак, запишите свои намерения на листе бумаги и отправьте их в космос — визуализируйте. Заварите себе чашку чая, который успокоит ваше тело и душу. Зажгите благовония, чтобы очистить пространство вокруг себя. Лавровый лист — хорошая альтернатива! Знайте — любые трудности, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, скоро пройдут.

Космический совет: отдохните как следует перед новым рывком!

♏ Скорпионы

Сосредоточьтесь на том, что получается, а не наоборот. Скорпионы, помните, что боль и страдания носят временный характер. Некоторые из вас могут быть в растерянности, когда дело касается межличностных отношений. Замалчивание не решит проблемы, которые могли возникнуть недавно. Сделайте себе одолжение — поговорите о сложных вещах!

Космический совет: не замалчивайте проблемы.

♐ Стрельцы

Стрельцы, это время надежды и исцеления. Столько всего происходит за кулисами для вас. Просто доверьтесь Вселенной! Более того, период Полнолуния побуждает вас пересмотреть свои межличностные отношения. Осознать связи, которые сыграли свою роль в истории вашей жизни. Если вы согласились на минимум, возможно, пришло время поднять планку.

Космический совет: Вселенная готовит для вас кое-что интересное!

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♑ Козероги

Пришло время вспомнить, что вы являетесь мастером своего дела, Козероги. Возможности, соответствующие росту души, найдут свой путь к вам. Конечно, это не повод для расслабления. Просто напоминание о том, что нужно приложить усилия для достижения цели, а Вселенная уже сделает все остальное. И небольшой совет: визуализируйте наилучший возможный результат.

Космический совет: не обесценивайте свой труд.

♒ Водолеи

Примите то, где вы находитесь в данный момент, вместо того чтобы плыть против течения. Водолеи, отбросьте вопросы и отпустите необходимость найти однозначные ответы. Сейчас не время для самокопания — все ответы придут в нужное время, немного позднее.

Космический совет: вы именно там, где должны быть.

♊ Рыбы

Если вы чувствуете, что кто-то намеренно пытается вам насолить, вы, вероятно, правы. Рыбы, обозначьте свои границы и примите необходимые для этого меры. Также Вселенная советует вам быть внимательнее и следить за тем, что и кому вы говорите.

Космический совет: защищайте свои личные границы.

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