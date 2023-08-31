«Россети» построят 570 километров линий электропередачи в Петербурге в 2023 году

Фото: Бикбаев Андрей / ТАСС

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Город работает над бесперебойным электроснабжением населения.

В 2023 году в Санкт-Петербурге будут построены 570 километров линий электропередачи. Об этом гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин сообщил в рамках встречи с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Рюмин и Беглов обсудили план для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения жителей Петербурга, а также подключения к сети новых потребителей. Губернатор города обратил внимание на модернизацию, которая последние годы проводится на энергетических объектах, в том числе при помощи «Россетей».

«Они реконструируют существующие электросети и строят новые, создают современные мощные подстанции. Все новые объекты они проектируют с учетом планов развития города», — прокомментировал он.

Реализуемую в Петербурге программу Рюмин назвал одной из самых масштабных, однако на полученных результатах компания останавливаться не собирается.

«Только в этом году вложим в проекты в Санкт-Петербурге более 36 миллиардов рублей. Планируем ввести около 570 километров линий электропередачи и почти тысячу МВА трансформаторной мощности», — добавил он.

Кроме того, в Московском, Красносельском и Петродворцовом районах будет проведена реконструкция ЛЭП — из воздушных они будут переведены в кабельные. Ожидается, что самым крупным проектом в программе модернизации станет реконструкция подстанции 330 кВ «Завод Ильич», входящей в энергокольцо города.

С начала 2023 года «Россети» обеспечили электроэнергией порядка пяти тысяч новых потребителей, среди которых было 17 учебных учреждений, семь больниц и 14 спортивных центра. Не остались без энергии и жилые дома, а также объекты малого и среднего бизнеса.

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