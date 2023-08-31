Минобороны РФ заявило о провокации Киева во время ротации инспекторов МАГАТЭ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Несмотря на вмешательство украинской стороны, российские военные обеспечили безопасный переход миссии.

Киев попытался дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявило Минобороны РФ.

Как отмечает ведомство, украинская сторона применила на пути их движения средства, которые имитировали взрывы боеприпасов.

«Несмотря на провокацию украинской стороны, военнослужащие РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», — отмечалось в сообщении.

Российские военнослужащие объявили режим прекращения огня рядом с местом перехода МАГАТЭ на Запорожской АЭС и безусловно его соблюдали.

28 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что силы Украины наращивают обороты наступления на Запорожье, в результате чего увеличивается опасность вокруг ЗАЭС. Он напомнил о прошлых заявлениях о том, что применение атак на атомную электростанцию или в ее сторону недопустимо.

Станция располагается в Энергодаре, она находится под контролем РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией в сентябре 2022 года. Ровно год атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но используют для ударов дроны.