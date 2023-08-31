В Донской монастырь привезли одноименную икону Божией Матери

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Ожидается, что святыню посетит патриарх Кирилл.

В Донской монастырь в Москве прибыла одноименная икона Божией Матери, которая считается заступницей православных воинов и всего Отечества. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. Поклониться иконе можно с 31 августа по 2 сентября.

Святыню доставили из Третьяковской галереи. Встречу Донской иконой Божией Матери возглавил наместник монастыря митрополит Каширский Феогност.

Один из прихожан более подробно рассказал про значение святыни, которая была написана Феофаном Греком еще в далеком 1380 году.

«Донская икона Божией Матери является символом русского духа, одной из самых наиболее почитаемых икон и основой православного мира», — рассказал 5-tv.ru мужчина, который присутствовал на церемонии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен 1 сентября в 9:30 совершить литургию в Большом Донском соборе. А после ее окончания епископ проведет молебен перед Донской иконой Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru публиковал православный календарь на 2023 год.