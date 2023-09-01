Миф о «пивных очках» разрушен: алкоголь не делает нас привлекательными

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Многие считают, что люди после употребления спиртных напитков начинают видеть других более красивыми. В трезвом же состоянии наоборот. Однако это совсем не так.

Ученые из американского Стэнфордского исследовательского центра пришли к выводу, что люди в алкогольном опьянении не видят своих собеседников более привлекательными. Это всего лишь миф, отмечает издание Газета.ру, ссылаясь на статью в научном журнале журнал JSAD.

Так называемые «пивные очки» являются не более, чем выдумкой. И трезвые люди чаще выбирают непривлекательных партнеров, нежели в состоянии алкогольного опьянения. Для эксперимента американские ученые пригласили 36 мужчин от 20 лет. Они заходили в лабораторию по двое и оценивали внешность людей по фото или видео. После испытуемые заполняли анкету сначала в трезвом виде, а потом — выпив немного алкоголя.

Вывод ученых однозначен: люди после употребления спиртных напитков не видят других привлекательнее. Даже наоборот, мужчины после выпитого алкоголя, например, выбирали более красивых.

Исследователи считают, что информация поможет психотерапевтам и их пациентам.

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