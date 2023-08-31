Почему сын принцессы Дианы Гарри сожалеет о последнем разговоре с ней?

Фото: www.globallookpress / Daily Mail

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Принцы Гарри и Уильям до сих пор винят себя за пренебрежительное отношение к матери в день ее гибели.

Принцесса Диана трагически умерла 31 августа 1997 года в Париже. Она находилась там с возлюбленным Доди аль-Файедом, когда из-за преследования папарацци их машина попала в аварию в тоннеле под Сеной. Ее бойфренд и водитель погибли на месте, а сама Диана скончалась два часа спустя в больнице.

С тех пор прошло 25 лет. В честь этой печальной даты канал ITV совместно с каналом HBO показал документальный фильм 2017 года «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие». В съемках принимали участие сыновья покойной, принцы Уильям и Гарри.

Им было всего 15 и 12 лет, когда их мать умерла. Молодые люди помнят тот день — они были в поместье Балморал у бабушки, королевы Елизаветы II, когда Диана позвонила им в последний раз. Дети торопились играть с кузинами, так что разговор был коротким. Оба, особенно Гарри, до сих пор винят себя за ту невнимательность.

«Если бы я знал, что это будет последний раз, когда я поговорю с моей матерью…», — печально сказал Гарри.

Оба брата тяжело перенесли весть о потере близкого человека. Если Уильям в отчаянии рыдал, то Гарри вел себя странно. Тот просто перестал плакать, проронив слезу лишь на похоронах неделю спустя. Годы спустя братья поняли, что это было демонстрацией глубочайшей эмоциональной травмы маленького мальчика, которая отразилась на всей его дальнейшей жизни.

Братья часто вспоминают принцессу Диану и представляют, какой бабушкой она могла бы стать сейчас, если бы та трагедия не произошла, пишет Spletnik.ru.

«Мы задаемся вопросом, какую общественную роль она играла бы и что бы она изменила», — признались принцы.

Принцесса Диана была похоронена в семейном поместье Спенсеров на маленьком острове в Нортгептоншире. Пышная и по-настоящему королевская церемония прощания с ней была организована в Лондоне королевской семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцессу Диану признали самой красивой королевской особой всех времен.