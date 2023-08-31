Полицейские задержали автора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Публицист был взят на Ленинградском вокзале в Москве. В чем его подозревают?

Автора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина задержала полиция на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инсайдер объяснил, что на автора Telegram-канала возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил (ВС) РФ по мотивам политической ненависти».

Известно, что в своем Telegram-канале публицист пишет посты в поддержку Украины, оскорбляет блогеров, которые освещают СВО (Специальная военная операция). Также автор распространяет фейковую информацию и дискредитирует армию РФ. Инсайдер отметил, что несмотря на свою деятельность, Куршин работает в одном из научно-технических центров. Он имеет вторую форму допуска к государственной тайне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогера Максима Каца* приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

* — признан в РФ иноагентом.