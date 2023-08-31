Первое погружение: Балтийский флот провел испытания новой подлодки «Можайск»

Фото: © РИА Новости / Ирина Мотина

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Субмарина погрузилась на глубину 50 метров.

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» впервые погрузилась на глубину в ходе заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

По данным ведомства, подлодка погрузилась на глубину в 50 метров на морском полигоне флота. Во время погружения экипаж субмарины проверил работу всех систем и механизмов корябля. Кроме того, моряки отработали алгоритм действий при управлении судном на глубине, а также попробовал разные способы всплытия на поверхность.

Во время испытаний безопасность подводной обеспечивали морская авиация, боевые корабли Военно-морского флота и спасательное судно СС-750.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные провели испытания лазерной пушки для борьбы с беспилотниками. кстати, новый образец показал высокую эффективность как против квадрокоптеров, так и дронов самолетного типа.