Лавров разъяснил главе МИД Турции невозможность «формулы Зеленского»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Министры обсудили ситуацию на Украине и вокруг нее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил своему турецкому коллеге Хакану Фидану невозможность реализации формулы по Украине, выдвинутой президентом Владимиром Зеленским. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам переговоров с Фидану.

По словам Лаврова, в рамках беседы они обсуждали ситуацию на Украине и вокруг нее. В том числе, внимание было уделено инициативам, которые продвигают «формулу Зеленского». Ее Лавров назвал «провальной» и «ультимативной».

Министр подчеркнул, что с помощью этой самой формулы Киев избегает любых серьезных разговоров об обеспечении безопасности, в том числе на территории Европы.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны. Москва, в свою очередь, неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев не готов идти на уступки по «плану Зеленского».