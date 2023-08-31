Лавров: саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Лидеры двух стран рассмотрят вопросы двустороннего партнерства в разных областях.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган уже в скором времени примут участие в очередном неформальном саммите. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам турецко-российских переговоров, состоявшихся в Москве.

«Будут рассмотрены все направления нашего партнерства», — анонсировал он.

Лавров отметил, что обе стороны зафиксировали активное развитие отношений. Контакты с целью их поддержания будут продолжаться на высшем уровне.

Российский министр подтвердил, что Москва готова нарастить поставки газа Анкаре. Рассматривается также возможность создания на территории Турции газораспределительного центра, добавил он в заключение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили возобновление зерновой сделки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны соглашения продолжают контакты.