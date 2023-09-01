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Денежные вопросы, к сожалению, зачастую затмевают любовь.

В силу того, что личностные отношения зачастую сопряжены с денежными, недопонимания в этих вопросах могут привести к серьезным разногласиям в паре. Психолог и финансовый аналитик Наталья Иванова рассказала изданию «Страсти», какие ошибки могут существенно повлиять на семейный климат.

«Если меня любят, меня обеспечат»

В частности, речь идет о широко распространенном убеждении о том, что сам факт того, что вас любят, уже предполагает, что за вас заплатят. Тот, кто следует этому мнению, не умеет просить, но считает, что ему должны просто потому, что любят.

По словам эксперта, так обычно думают дети. На самом деле, взрослые отношения более соответствуют давно известному пресловутому понятию: «никто никому ничего не должен».

Здесь каждому необходимо сосредоточиться исключительно на своих желаниях и стремлениях. Таким образом, вырабатывается понимание того, что если для вас что-либо делают, значит потому что имеют искреннее желание.

В противном случае формируются конкретные ожидания, в то время как любимый человек может даже не догадываться, что он должен сделать что-либо для вас. Неоправданные ожидания неизбежно провоцируют обиды, ссоры и конфликты, которые будут постоянно повторяться и в итоге могут привести к разрыву.

«Партнер должен понимать мои трудности и поддерживать финансово»

Типичная форма мышления, которая явно показывает, что партнер желает переложить ответственность за свои финансовые неудачи.

«Партнер должен решить все финансовые проблемы»

В данном случае речь идет о помощи в устройстве на работу или в развитии бизнеса. По мнению психолога, не совсем правильно побуждать кого бы то ни было решать чьи-то финансовые проблемы.

Перекладывание ответственности на другого в этой сфере заканчивается по итогу неудовлетворенностью получаемого. И такой человек будет постоянно терять ту работу, которую ему посоветовали, поскольку будет не заинтересован в ней.

Отсутствие договоренностей о бюджетах и вложениях

Ожидания не оправдываются и доверие рушится, если делать то, что может быть неправильно воспринято в отношениях. Правило: прежде, чем проводить какие-либо манипуляции с деньгами, необходимо уведомить об этом своего партнера, выстроив здоровые финансовые отношения, при которых обе стороны справедливо находятся в равных позициях.

Не пересматривать финансовые договоренности при изменениях в жизни пары

Любые перемены финансового статуса в паре и договоренности в зоне ответственности могут меняться в любовных отношениях. Это привносит новые ожидания.

При увеличении материального состояния могут появиться ложные ожидания. Поэтому огромную важность имеет умение анализировать и пересматривать прежде устоявшиеся договоренности и учиться заключать новые, чтобы не возникал повод для конфликтов.

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