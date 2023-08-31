Не остался в стороне: посол США «полакомился» рыбой из вод Фукусимы

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Так он захотел продемонстрировать, что не боится того, что еда может быть заражена тритием.

В Японии набирает обороты кампания по поддержке отечественной рыбы. После премьер-министра страны к дегустации морепродуктов, выловленных у берегов Фукусимы, присоединился посол США.

Так он захотел продемонстрировать, что не боится того, что еда может быть заражена тритием. Именно этот радиоактивный элемент сейчас попадает в океан вместе с водой, сливающейся с аварийной АЭС «Фукусима».

С началом сброса продажи японской рыбы в других странах резко упали, от импорта отказался соседний Китай. В это же время Россельхознадзор по Приморью сообщил, что морская живность, пойманная у префектуры Фукусима, пока нерадиоактивна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в компании с главами разных ведомств отведал рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где ранее начался сброс воды с аварийной АЭС.