ГУ МВД Москвы назвало фейком рекламу наркотиков в эфире канала РЕН ТВ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Пресс - служба ГУ МВД России по Москве; 5-tv.ru

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Полиция сделала такой вывод после проведенной проверки.

Реклама запрещенных веществ в эфире федерального телеканала РЕН ТВ не транслировалась. Это подтвердили в Главном управлении МВД России по Москве.

На просторах интернета ранее появилась запись о якобы показе рекламы наркотиков в эфире телеканала. На кадрах девушка лежит перед телевизором, а на экране — ролик о запрещенных веществах.

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети был обнаружен данный ролик. По факту размещенной в сети видеозаписи была проведена проверка.

«В действительности такая информация в эфире федерального канала не транслировалась», — резюмировали в ведомстве.

Полиция занимается установлением всех обстоятельств и деталей инцидента. Была инициирована еще одна проверка, после завершения которой, в соответствии с российским законодательством, будет принято решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд обязал Google вернуть РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам.