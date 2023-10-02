«Мы были не готовы фильтровать»: Юта назвала жизнь в СССР оранжерейными условиями
Юта назвала жизнь в Советском Союзе оранжерейными условиями
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Заслуженная артистка РФ не разделяет западных ценностей.
Юта назвала жизнь в Советском Союзе оранжерейными условиями. Философскими рассуждениями о добре и зле заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.
Как отметила певица, у каждого человека есть свое внутреннее мерило, по которому он понимает, что есть добро, а что есть зло. Однако белое от черного можно отличить лишь на контрасте.
«Мы жили во времена Советского Союза, и у нас работала цензура. Работала она мощно, великолепно. И в общем-то все, что нас окружало, было на очень высоком художественном уровне. Дерьма-то мы не знали. И по сути своей мы выросли в своего рода оранжерейных условиях. И когда на нас хлынуло в 90-е все то, что на нас хлынуло, мы были абсолютно не готовы фильтровать», — считает Юта.
Заслуженная артистка РФ не разделяет западных ценностей, считая, что они идут в противовес со всем тем, что свойственно русскому человеку.
«Сейчас все, что красиво, в западном мире тщательно уничтожается, потому что постыдно быть красивым. Будь естественным», — привела пример певица.
Ранее 5-tv.ru писал, кем хотела быть Юта в детстве.