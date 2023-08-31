Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

Polsat: число умерших от легионеллеза в Польше возросло до 18

Фото: www.globallookpress.com / Luc Nobout

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Загадочный недуг продолжает забирать жизни поляков.

В Польше от легионеллеза скончались 18 человек. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По данным источника, всего так называемой «болезнью легионеров» в стране заражены 157 человек. Все они находятся в больницах на интенсивном лечении.

«Два новых подтвержденных результата анализа на легионеллу пневмонию касаются пациентов, поступивших в больницу 20 и 29 августа», — отмечается в статье.

Так, число зараженных продолжает увеличиваться. Власти регионов, в которых произошла вспышка заболевания, предполагают, что виной всему — местная система водоснабжения. Специалисты уже взяли пробы воды из городских систем водоснабжения.

Легионеллез — заболевания дыхательной системы, передающееся аэрозольным путем. Болезнь в республике прогрессирует с 18 августа, источник заражения до сих пор не найден.

Ранее 5-tv.ru писал, какие симптомы легионеллеза назвал пульмонолог.