Французские школы закроют двери для учеников в мусульманской одежде

Атталь: французские школы не будут пускать детей в мусульманских одеждах

Фото: www.globallookpress.com / Hussain Altareef

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Новые правила начнут действовать уже с нового учебного года.

Во Франции учеников в мусульманской одежде перестанут пускать в школы. Об этом ссылкой на министра национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь сообщает издание Le Figaro.

Речь идет о абайе и камисе, женском и мужском мусульманских костюмах. По данным СМИ, заявление Атталь сделал 27 августа, подчеркнув, что учебные заведения Франции придерживаются принципов светскости.

«Учащиеся, приходящие в школу в абайе или камисе, не смогут войти в класс, но их будут приветствовать в школах, сотрудникам которых придется объяснять им смысл этого запрета с начала учебного года», — цитирует издание слова министра.

Чиновник подчеркнул, что за религиозной одеждой стоят молодые девушки и юноши, с которыми надо вести диалог и заниматься педагогикой.

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