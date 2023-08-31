«Типичный карьерист»: что ждать от нового министра обороны Великобритании

Фото: Reuters / HOLLIE ADAMS

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Ранее Грант Шаппс занимал должность министра энергетики.

В Великобритании назначен новый министр обороны, им стал Грант Шаппс. Политолог Юрий Светов рассказал 5-tv.ru, что из себя представляет новоиспеченный глава английского МО.

По мнению эксперта, ничего хорошего России от назначения Шаппса ждать не стоит. Он для Великобритании — типичный карьерный чиновник, который готов работать на любой должности. Ведь только за последние четыре года Шаппс поменял пять министерских кресел.

«Он готов быть кем угодно: министром транспорта, министром энергетики, министром углеродной нейтральности», — считает Светов.

По мнению специалиста, английское минобороны станет для Шаппса всего лишь ступенькой для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице — стать премьер-министром. Политик и раньше пытался претендовать на этот пост, но усилия пока успехом не увенчались. Политолог также надеется, что этого никогда не случится.

Что касается Украины, Светов уверен: новоиспеченный министр будет следовать курсу своего предшественника. Более того, еще раньше Шаппс уже демонстрировал солидарность стране, когда поселил у себя в доме семерых украинских беженцев. К тому же, буквально накануне Зеленский объявил, что на территории Украины будет налажено производство английское военной техники.

«Шаппс, конечно, эту позицию будет отстаивать и продолжать, не взирая на то, что Россия не раз предупреждала, что те, кто собирается строить на Украине военные предприятия, должны учитывать все риски по разгрому», — добавляет Светов.

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