Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи со смертельным пожаром

Фото: Reuters / STRINGER

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Огонь вспыхнул минувшей ночью в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга.

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Также российский лидер просил передать от его имени слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления.

Пожар, вспыхнувший в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга в ночь на 31 августа, по последним данным, унес жизни 73 человек, включая ребенка, а еще 52 человека пострадали. Причины возгорания в настоящий момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате мощного взрыва в крупнейшем городе ЮАР пострадали 40 человек. Жертвами произошедшего тоже стали жители Йоханнесбурга. Сообщается, что тогда взорвался газ.