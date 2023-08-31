Ясновидящая Саона о состоянии здоровья Догилевой: «Есть некая тайна»

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Держит ли знаменитость какую-то информацию в секрете?

В последнее время в медиапространстве все чаще обсуждают то, что актриса Татьяна Догилева испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Врач Юрий Серебрянский предположил, что у звезды заболевание щитовидной железы и что ей может понадобиться операция.

Ясновидящая Саона выяснила, стоит ли знаменитости прислушиваться к мнению доктора. Ответ на данный вопрос ей дали карты, передает издание «Страсти».

«Карты показывают, что операция сейчас может ухудшить состояние Татьяны. Те клетки, которые сейчас возбуждены и находятся в спящем состоянии, могут начать прогрессировать», — говорит эзотерик.

Опираясь на карты, ясновидящая не рекомендует актрисе делать операции. Той, по ее мнению, лучше пройти полное обследование организма, который сейчас находится в возбужденном состоянии. О чем-то задумываться можно, когда состояние звезды стабилизируется.

«На сегодня этого лучше не делать, так подсказывают мне карты. Также они ставят блок касательно ухудшения состояния актрисы. У Татьяны есть некая тайна, которую она тщательно скрывает. Есть большая вероятность, что скоро этот секрет узнают все. Новость не останется в стороне, как бы старательно ее не оберегали близкие и родные», — заявила ясновидящая.

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