«Мы живем на этом топливе»: Юта назвала песни военных лет своим учебным пособием

Фото, видео: Telegram / Юта / utamusic_telegram ; 5-tv.ru

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Певица черпает вдохновение с этих композиций и даже учится на них.

Юта назвала песни военных лет своим учебным пособием. Своими рассуждениями заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого жанра отдельного, как песни военных лет. <…> Мы живем на этом топливе сейчас, и как раз события перекликаются с событиями, которые проживали мои бабушка с дедушкой, они оба прошли войну», — отметила певица.

По признанию Юты, она черпает вдохновение с этих композиций и даже учится на них.

«Та простота, тот мелодизм, который заложен, тот уровень культуры. Тексты совершенно потрясающие. <…> Это учебное пособие для меня, как для автора», — рассказала певица.

Заслуженная артистка РФ убеждена, что в песнях военных лет заложены те качества, которые свойственны русскому человеку, — справедливость и милосердие. Композиции похожи друг на друга тем, что в каждой говорится о доме и близких людях, за мирную жизнь которых военнослужащие и идут на передовую.

«Мы никогда не начинали войн, мы всегда стояли на страже мира, и не только в рамках своей страны, а в рамках всего мира», — считает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходят выступления Юты в госпиталях для военнослужащих.