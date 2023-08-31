«Очень важный сосед»: в Кремле рассказали об отношениях Москвы и Пхеньяна

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В США озабочены общением Путина и Ким Чен Ына.

Россия и Северная Корея продолжают контакты с целью развития двусторонних отношений. Об этом журналистам рассказ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш очень важный сосед в своем регионе», — отметил он.

По словам официального представителя Кремля, между Москвой и Пхеньяном сложились добрые отношения, выстроенные на основах взаимного уважения. Российская сторона намерена поддерживать их и выводить на новые уровни, добавил он.

Таким образом Пеков отреагировал на слова Вашингтона о том, что президент РФ Владимир Путин обменялся письмами с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Между тем, в Северной Корее также нацелены на продолжение контактов. Лидер КНДР ранее направил Путину телеграмму, в которой выразил надежду на продолжение дружбы двух стран в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти КНДР обвинили США в разжигании ядерной катастрофы из-за помощи Украине.