Песков: Путин обращает внимание на ценообразование в России

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В стране фиксируется достаточно низкий уровень инфляции.

Вопросы ценообразования в России всегда находятся в поле зрения президента Владимира Путина, а также ответственных ведомств. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о росте стоимости на топливо.

«Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция чуть выше целевого уровня. Речь идет о достаточно низком уровне инфляции», — отметил он.

По словам Песков, Путин постоянно обсуждает с правительством РФ ситуацию, связанную с формированием цен.

Летом 2023 года стоимость топлива неоднократно была рекорды. Рост розничных цен превысил темпы инфляции. В Минэнерго пояснили, что связано это, в том числе с плавающим курсом рубля, а также с процессами, происходящими на мировом рынке нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Путин не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции.