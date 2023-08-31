Даст новый импульс: мост через Енисей построили в Красноярском крае

Фото, видео: 5-tv.ru

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Раньше местные добирались паромом летом, а зимой — по льду.

Берега Енисея соединил новый, самый северный на реке мост. Десятки поселков в Красноярском крае получили дорогу на большую землю.

Раньше люди добирались паромом летом, а зимой — по льду. Длина моста — больше километра, его возвели с опережением графика за три года, несмотря на сильные морозы и бурное течение реки.

Масштабный проект даст новый импульс развитию территории и освоению сибирских месторождений. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас — о больших перспективах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане завершается возведение моста через Волгу — он станет частью трассы М-12. Длина сооружения — почти три с половиной километра.

Держат мост 28 опор, высоту каждой — если учитывать и подводную часть — можно сравнить с 16-этажным домом. На строительство ушло почти два года, работы удалось завершить с опережением графика на месяц.