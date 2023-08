Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем разведчик Норвегии Р-8А Сегодня, 13:36 Рита Миронова 24 24

Срочная

новость

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

Читайте нас в: Дзен Новости

Истребитель был поднят во избежание нарушения государственной границы России.