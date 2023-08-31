Силовики провели обыски у модераторов проукраинского канала: эксклюзивные кадры

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Задержанные подозреваются в распространении экстремистских материалов.

В домах модераторов проукраинского канала «Утро Дагестана» прошли обыски. Эксклюзивные кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Задержанных подозревают в причастности к попытке организации провокаций и распространении экстремистских материалов. По информации нашего источника, среди них есть и те, кто уже привлекался по аналогичным статьям. Всего силовики провели обыски по 13 адресам, где изъяли компьютеры и прочую технику.

По предварительным данным, Telegram-канал «Утро Дагестана» входит в сеть украинского ЦИПСО. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: «нарушение неприкосновенности частной жизни», «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» и «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации».

Ряд подозреваемых до сих пор скрывается за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов, готовивших теракты под Брянском.