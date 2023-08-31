«Мне стыдно»: фигуристка Горбачева записала видео после скандального исчезновения
Фигуристка Горбачева заявила, что ей стыдно после резонансного исчезновения
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Telegram / Alina Gorbacheva RUS/ alinagorbachevarus; 5-tv.ru
Спортсменка пропала с радаров на сутки, вызвав резонанс в интернете.
Пропавшая недавно на сутки фигуристка Алина Горбачева записала видеоролик, в котором честно объяснила, что она думает об этом инциденте.
«Иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает и хочется обратиться к тем, кто ищет в моих словах подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок», — поделилась спортсменка в Telegram-канале.
Предыдущее видео, говорит она, позволило ей выговориться. После него ей стало легче, подчеркнула Горбачева.
Ранее 5-tv.ru писал, что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой. Они, несмотря на благоприятный исход истории, могут предстать перед судом, считает юрист Юлия Вербицкая-Линник.