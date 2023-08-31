В России упростили условия поступления на службу в полицию

Волк: теперь поступать на службу в МВД можно до 50 и 55 лет

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Изменения коснулись максимального возраста, при котором можно трудиться в органах МВД.

Российские законодатели приняли закон, который упрощает условия поступления на службу в органы внутренних дел РФ. Об этом рассказали в издании «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.

В частности, речь идет о возрастных ограничениях для тех, кто проходит службу впервые. Если раньше в МВД можно было поступить до 35 или 40 лет, в зависимости от должности, то теперь будут обращать внимание на специальное звание, которое присваивается при поступлении. Например, для рядового или младшего начальствующего состава потолок сдвинулся до 50 лет, а для среднего и старшего, за исключение полковника, — до 55 лет.

Кроме того, теперь предусмотрена возможность заключения контрактов без испытательного срока для тех, кто уже имеет специальное или воинское звание. А сотрудники, кто в ходе выполнения своего долга был ранен и признан негодным по состоянию здоровья, могут быть назначены на должности индивидуально. в первую очередь, речь идет о ветеранах боевых действий и бойцах, награжденных государственными наградами РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД заявило о готовности обеспечить правопорядок в День знаний.