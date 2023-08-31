Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Представитель МИД РФ в своем ироничном стиле высказалась по поводу сложения полномочий министра обороны Великобритании. Кто занял его пост?

Недавно министр обороны Великобритании сложил свои полномочия и подал в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала кадровые изменения в правительстве королевств в своем Telegram-канале.

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала дипломат.

Также Захарова напомнила, что британский министр обороны занимал четыре года свой пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бен Уоллес покинул пост министра обороны страны. До этого он работал заместителем МВД Великобритании. А в 2019 его назначили на новую должность. Он стал главой Министерства обороны Соединенных Королевств.

Хоть Уоллес и был повинен в поставках Украине опасных боеприпасов, но тем не менее он часто критиковал киевский режим. В частности, ему не нравилось, что Незалежная считает, что им все должны и в ответ они не испытывают никакой благодарности.