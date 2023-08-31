Что случилось? Звезду «Папиных дочек» Мельникову «застукали» в гипсе
Актриса Мельникова показала фото в гипсе со съемочной площадки
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Недоброжелатели были уверены, что ее отстранили от съемок в ситкоме.
Актриса Дарья Мельникова опубликовала в сети фото с ногой в гипсе со съемочной площадки очередного сезона сериала «Папины Дочки». Об этом сообщает издание utro.ru.
В результате выяснилось, что гипс был не настоящим, а бутафорским. Сделан он был специально для съемок в ситкоме.
По сюжету героиня Мельниковой попала в очередную передрягу и сломала ногу. Судя по всему, недоброжелатели ошиблись, считая, что звезду исключили из проекта.
«Все это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период», — рассказала о своей новой роли знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мельникова высказалась о вреде популярности.