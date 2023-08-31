Кто занял должность Бена Уоллеса на посту министра обороны Британии?

Фото: Reuters / HOLLIE ADAMS

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В правительстве произошли кадровые изменения. Почему экс-глава Минобороны ушел с должности?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проводит кадровые изменения в своем правительстве. Так, под раздачу попал министр обороны Бен Уоллес. Мужчина покинул свой пост. Его место занял глава Министерства энергетики Великобритании Грант Шаппс. Он уже успел высказаться в своем X (бывший Twitter — Прим. ред.).

«Я с нетерпением жду начала работы с храбрыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе с варварским вторжением Путина», — радикально высказался новый министр обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бен Уоллес покинул свой пост. Сначала политик был заместителем главы МВД Великобритании. Эту должность он занимал с 2016 по 2019 года. А затем его назначали на пост министра обороны Великобритании. Уоллес часто критиковал Украину за то, что она неблагодарна странам Запада.