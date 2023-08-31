Ненависть и домогательства: как на самом деле живется украинским беженцам в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Что говорят родственники покинувших Украину граждан?

По данным ООН, с начала спецоперации в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины — однако лишь 1% из них в результате вернулся обратно. Что же является причиной такого повального нежелания возвращаться на родину и каково быть беженцем в странах ЕС, рассказывает издание KP.RU.

Польша, которая приняла наибольшее количество человек (1,56 миллиона) после России (2,85 миллиона), оказалась вовсе не дружелюбной для них страной. Покинувшие родину украинцы рассказывают, что поляки ведут себя с ними жестко — их страдания там больше никого не волнуют.

Релокантам запрещено обсуждать политику за пределами соцсетей, а вокруг вся пропаганда построена на ненависти к русским и угрозах ядерной войны. Женщины при этом жалуются на грубость и домогательства поляков.

Не лучше ситуация обстоит и в других европейских странах. Беженцы, побывавшие в Чехии, Франции и Голландии, рассказывают о крошечном пособии, на которое невозможно прожить, а также о нехватке рабочих мест и жилья.

Украинцам приходится трудиться в пекарнях и на стройках, размещаясь в католических костелах. Но что же мешает релокантам вернуться домой?

Дело в том, что большинство из них боится мобилизации и наказания за бегство. Мужчинам призывного возраста, которым удалось вырваться в Европу, по возвращении на Украину грозит до 12 лет тюремного заключения за уклонение от воинской повинности.

Родственники беженцев считают, что их близким нужно было перебираться в Россию, где их не бросили бы в беде. Однако многие из покинувших Украину в самом начале СВО побоялись ехать через украинско-российскую границу, чем навредили сами себе.

Огромное количество украинцев решило навсегда покинуть свою страну. Многие со временем осознали причины и следствия случившегося, некоторым некуда возвращаться, другие же боятся насильно попасть на фронт. Из 1% приехавших на родину, подавляющее большинство — это люди пожилого возраста и женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детей украинских беженцев травят в Польше.