Фандоматы в школах: какая награда ждет учащихся за сдачу тары

За сдачу тары в фандомат школьники получат денежное вознаграждение или баллы

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Школьники смогут сдавать предметы из алюминия, пластика и стекла.

В грядущем учебном году школьников ожидают новые необычные правила, соблюдение которых предполагает различные вознаграждения. Так, по данным «Известий», за раздельный сбор мусора учащиеся школ будут получать бонусы.

В учебных учреждениях начнут устанавливать фандоматы (устройства для раздельного сбора отходов). Школьники смогут сдавать тару из алюминия, пластика и стекла, а взамен получать поощрение, которое можно будет обменять на определенные услуги.

Баллы за использование фандоматов можно будет потратить на оплату услуг связи, транспорта или в кафе в сетях-партнерах. Кроме того, у детей будет шанс сделать пожертвование в благотворительные проекты.

Бонусы с легкостью можно будет перевести в подобные организации. Фандоматы уже установлены в ряде школ в нескольких регионах России.

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