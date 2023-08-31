Краснодарский губернатор рассказал о ситуации с лесным пожаром в Геленджике

Кондратьев: пожар на склоне Маркотха в Геленджике полностью ликвидирован

Фото: Соколов Роман / ТАСС

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Глава региона сообщил, что в борьбе с огнем принимали участие как пожарные, так и добровольцы.

В Краснодарском крае полностью ликвидирован лесной пожар, который бушевал в регионе еще накануне. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, лесной пожар на склоне Маркотха в Геленджике полностью ликвидирован и поблагодарил пожарных. Спасателей и добровольцев.

«Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго», — отметил губернатор.

Кондратьев напомнил, как важно соблюдать технику противопожарной безопасности, особенно на природе.

Стоит отметить, что для борьбы с лесным пожаров в Геленджике привлекались, в том числе, несколько вертолетов и уже два самолета-амбифии. Площадь возгорания насчитывала около 120 гектаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в полиции задержали предполагаемого виновника лесного пожара в Краснодарском крае.