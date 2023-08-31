Минпросвещения: в России никогда не будет полностью дистанционного образования

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

Читайте нас в: Дзен Новости

Удаленное обучение пережило свой пик популярности во время вспышки COVID-19. Почему эта практика не перейдет на постоянную основу?

Удаленные уроки в школах и пары в университетах плотно вошли в жизнь россиян во время пандемии COVID-19. Сейчас же вирус уже не так опасен. Большинство школьников снова посещают учебные учреждения. А также многие студенты вновь приезжают в свои университеты. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране нет и не будет полного дистанционного образования.

«У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Глава Минобразования отметил, что переход на онлайн-обучение мешает гармоничному развитию ребенка.

Тем не менее в феврале 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге произошла вспышка COVID-19 и ОРВИ. Школьников массово перевели на удаленное обучение из-за этих вирусов. Тогда зафиксировали 60 тысяч новых случаев. В основном люди начинали страдать из-за «омекрона». Он протекал в легкой форме, но быстро передавался.