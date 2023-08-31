Причина известна: почему звезды Голливуда отказались ехать на Венецианский кинофестиваль

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Из-за чего мировые знаменитости предпочли пропустить одно из главных событий киноиндустрии?

Венецианский кинофестиваль стартовал 30 августа, он проходит на острове Лидо. В этом году в нем приняли участие, в основном, представители киноиндустрии и модельного бизнеса из Италии, а также некоторые европейские артисты.

Издание WDay пишет, что голливудских знаменитостей на мероприятии не будет. И это несмотря на то, что фестиваль, который именуется «началом сезона красных дорожек», открывает дорогу кинолентам на получение премии «Оскар».

Однако в этот раз большинство звезд из Голливуда фестиваль саботировали. Причиной тому является забастовка американских актеров, которую кинокритики уже назвали крупнейшей за последние 63 года.

Например, одним из последствий этого стало то, что картину «Претенденты» с Зендеей в главной роли убрали из программы фестиваля.

Кроме того, в нем не принимают участие такие знаменитости, как Бредли Купер, Эмма Стоун, Бенедикт Камбербэтч и многие другие. При этом местные СМИ отмечают, что премьеры фильмов с ними все же состоятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмир Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара».