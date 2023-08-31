«Много достойных мужчин»: Мастеркова раскрыла подробности личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Какие моменты звезде хочется сохранить в памяти?

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова рассказала, что далеко не каждому поклоннику она делала ответные подарки. Об этом сообщает Газета.ру.

«Не каждому из них мне приходилось делать ответные сюрпризы. Есть моменты в жизни, которые я сохраню в памяти для себя, — например, как я устраивала ужин тому или иному поклоннику. Но каких-то сверхромантичных историй не припомню», — поделилась спортсменка.

Помимо этого, знаменитость объяснила, почему принципиально не афиширует свою личную жизнь. Дело в том, по ее словам, что она не рассказывает об отношениях, если это не семья.

Именно поэтому легкоатлетка публично обсуждает только отношения со своим бывшим законным мужем и отцом ее ребенка.

«Я уважаю этого человека. Это уважение я пронесла через всю жизнь и до сегодняшнего дня», — резюмировала Мастеркова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мастеркова рассказала о детстве с отцом-алкоголиком.