Глава МИД ФРГ Бербок: Лачинский коридор нужно освободить для гуманитарной помощи

Фото: Патрин Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Европейские дипломаты обратились к России и Азербайджану по поводу Нагорного Карабаха. Чего они хотят?

На встречи глав МИД ЕС, которая проходит сегодня, 31 августа, в Испании, обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе. Про это рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Дипломат заявила, что Лачинский коридор должен быть свободен для гуманитарной помощи.

Бербок и ее коллеги уже находятся на саммите в испанском городе Толедо. Слова политика цитирует информационное агентство ТАСС.

«Мы с французской коллегой (Катрин Колонна) также включили в повестку дня ситуацию в Нагорном Карабахе», — заявила немецкий дипломат.

Министр рассказала, что в регионе электричество доступно только в малых количествах. Этот фактор стал одной из причин обращения европейских политиков к Азербайджану и России. Дипломаты призвали страны дать Нагорному Карабаху то, что ему нужно для жизни.

«Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи», — заявила Бербок.

Дипломат также отметила, что последние несколько дней она беседует с партнерами из США, чтобы дать народу Нагорного Карабаха гарантии получения гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД готов организовать встречу РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.