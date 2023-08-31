Раскрыта причина смерти народного артиста России Валерия Егорова

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Знаменитый актер выступал на театральной сцене с 13 лет.

В возрасте 66 лет умер ведущий актер Курского драматического театра имени Пушкина Валерий Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе курского ТЮЗа «Ровесник».

«Мы понимаем, что не стало талантливого актера, друга и, главное, очень хорошего человека, прошедшего через славу, любовь и бурные аплодисменты зрителей, и сумевшего сохранить чистоту человеческую. Дано бывает не каждому, а Валере удалось, потому что все это проходило через спрос с себя, служение театру, которому он посвятил свою жизнь», — отметила заслуженная артистка России, директор ТЮЗа Татьяна Левчук.

Свой творческий путь он начинал именно в этом культурном учреждении, отмечается на странице «Ровесника» в социальной сети ВКонтакте.

Актер скончался 25 августа, его похоронили в родном Курске. В последние годы артист много болел, пишет агентство KurskCITY.

В 2009-м Егоров был удостоен звания народного артиста России. Зрителю он знаком по ролям в таких фильмах, как «Мой генерал» 1979 года и «Предположим — ты капитан» 1976-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Юзеф Фекета умер на 83-м году жизни.