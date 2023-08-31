Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Злоумышленники планировали преступления на военных и энергетических объектах.

ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов, готовивших теракты под Брянском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники планировали преступления на военных и энергетических объектах, уточнялось в заявлении.

«ФСБ, МВД и нацгвардия разгромили в брянской области диверсионную группу, в составе которой были сотрудники силовых ведомств Украины», — подчеркивалось в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержан диверсант, совершивший подрыв газопровода. Уточняется, что мужчина 23 июня осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства. Его он получил через тайник.