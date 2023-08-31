ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов, готовивших теракты под Брянском
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Злоумышленники планировали преступления на военных и энергетических объектах.
ФСБ пресекла деятельность украинских диверсантов, готовивших теракты под Брянском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленники планировали преступления на военных и энергетических объектах, уточнялось в заявлении.
«ФСБ, МВД и нацгвардия разгромили в брянской области диверсионную группу, в составе которой были сотрудники силовых ведомств Украины», — подчеркивалось в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержан диверсант, совершивший подрыв газопровода. Уточняется, что мужчина 23 июня осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства. Его он получил через тайник.