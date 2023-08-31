Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Foreign Affairs of R.

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Американское правительство шесть лет назад изъяло из собственности РФ шесть объектов, но не смогло найти этому уважительную причину.

Власти США должны вернуть России все объекты дипломатической собственности, изъятой шесть лет назад. Такое заявление сделал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Антонова, власти США до сих пор не позволили даже оценить состояние изъятых объектов. В госдепартамент было отправлено около сотни обращений, но на все из них отвечали отказом.

Свои действия правительство Америки объяснило якобы вмешательством РФ в их выборы. Однако позже эти обвинения были признаны ложными.

«Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто „запретили использовать их“. Налицо — псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями», — заявил Антонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ Антонов обвинил Украину в использовании военной мощи США против мирных жителей.