Новый предмет и больше медалей: что изменится в школах России с 1 сентября

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Что важно знать родителям и их детям?

С 1 сентября в российские школы возвращается трудовое воспитание. Прежде всего, речь идет о дежурствах в классах и благоустройстве территории.

Изменения есть и в основном учебном процессе. Так, старшеклассники снова будут проходить «Тихий Дон» Шолохова, появится новый предмет «Вероятность и статистика», а в учебники истории добавят раздел про Крымскую весну и специальную военную операцию.

И, наконец, в школы возвращаются серебряные медали. Для их получения в аттестате допускаются только две «четверки», остальные — «пятерки».

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕГЭ по истории в 2024 году могут появиться вопросы о спецоперации и присоединении новых регионов России. К примеру, в одном из заданий среди вариантов ответа предложены эпизоды и участники СВО.