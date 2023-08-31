Сильнейший за 100 лет ураган обрушился на Флориду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Hennessy; 5-tv.ru

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Работу спасателей осложняют затопленные дороги.

Разрушительный ветер и небывалые наводнения принес ураган «Идалия» на юго-восточное побережье США. Больше всего досталось Флориде: шторм здесь уже назвали самым сильным за последние 100 лет.

Есть первые жертвы: по меньшей мере два человека погибли во время грозы. Работу спасателей осложняют затопленные дороги — до некоторых районов просто не добраться.

Сотни тысяч жителей остаются без света и воды, а в местных портах разбиты дорогие яхты, уничтожены дома и гостиницы. Ущерб, нанесенный стихией, приближается к десяти миллиардам долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грязевые потоки хлынули по улицам городов в Приморье на фоне проливных дождей.