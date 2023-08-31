Многотонная фура протаранила рейсовый автобус с детьми под Саратовом

Фото, видео: Следственный комитет РФ/ ТАСС; 5-tv.ru

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Среди погибших — один человек. Можно ли было избежать трагедии?

Еще одно смертельное ДТП произошло в Саратовской области. Многотонная фура протаранила рейсовый автобус, который вез пассажиров из Махачкалы в Москву.

В момент аварии он стоял на обочине, но водитель большегруза его не заметил. Больше всего пострадали пассажиры, которые находились в задней части салона. От удара скончалась одна женщина, еще 10 человек — в том числе, двое детей — получили травмы.