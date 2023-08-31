Российские десантники уничтожили группу пехоты террористов под Артемовском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Удары по противнику наносили из гаубиц.

Под Артемовском российские десантники уничтожили большую группу пехоты ВСУ, которая попыталась укрыться в пригородной лесополосе. Соединения ВДВ нанесли по противнику прицельные удары из гаубиц. После чего солдаты ВСУ бежали, бросив на поле боя убитых и раненых.

Чтобы обнаружить скопление солдат ВСУ, использовалась беспилотная авиация. Операторы дронов и разведчики работают в тесной связке с артиллеристами — как только появились координаты целей, гаубицы немедленно открыли огонь.