Российские силы отразили на краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»*

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Националисты понесли потери в живой силе и технике.

Российские бойцы из группировки войск «Центр» отразили на краснолиманском направлении атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает агентство РИА Новости, в наступлении на позиции, занимаемые армией РФ, принимали участие боевики «Азова»*.

В результате противник потерял более 60 боевиков. Также российской армией были уничтожены бронированный автомобиль, боевая машина пехоты и два пикапа. Кроме того, были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Лелека-100».

«В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов», — сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Также военный добавил, что были обнаружены и подавлены около 30 артиллерийских позиций врага. В ходе удачных контрбатарейных мер, удалось уничтожить гаубицу «Мста-Б» с боевым расчетом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия идет в активное наступление под Артемовском. Российские бойцы успешно выбивают противников с занимаемых позиций.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ