Лоб в лоб: страшная авария под Хабаровском унесла жизни четырех человек
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Под Хабаровском авария унесла жизни четырех человек
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
От удара одна из машин загорелась.
Четыре человека погибли в аварии в Хабаровском крае — легковушки столкнулись лоб в лоб. От удара одна из машин загорелась, водитель и два пассажира не смогли выбраться из полыхающего салона.
В другом автомобиле один человек скончался, еще один получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самосвал раздавил легковушку в Москве.