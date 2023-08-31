Байден разозлился на помощников, которые сгладили слова о Путине

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Американский лидер жаловался на команду своим друзьям.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден был рассержен на своих помощников, которые несколько изменили его слова о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на книгу Франклина Фойера «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки».

Некоторое время назад лидер США заявил, что Владимир Путин не должен оставаться у власти. Его помощники тут же отметили, что таким образом Байден не призывал к смене власти в РФ. При этом сам президент знал, что допустил оплошность. Однако он посчитал, что команде не следовало вмешиваться.

«Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, сердился он в разговорах с друзьями. „Разве Джона Кеннеди когда-нибудь так воспитывали?“, — сетовал Байден», — отметил Фойер.

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